POL-LDK: Hüttenberg-Rechtenbach: Einbruch im Rewe-Markt, Diebe haben es auf Tabakwaren abgesehen

Hüttenberg-Rechtenbach:

Heute Morgen (04.10.2021), zu Beginn ihres Arbeitstages, bemerkte eine Mitarbeiterin des Rewe-Marktes den Einbruch und informierte die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ordnungshüter davon aus, dass sich unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag (03.10.2021) Zutritt zum Rewe-Markt in der Straße "Im Dollenstück" verschafften. Die Diebe stiegen offenbar über das Dach in den Einkaufsmarkt ein und gelangten zum Verkaufsraum der Poststelle.

In der Postfiliale öffneten die Unbekannten mehrere Pakete und Schränke. Aus dem Zigarettenregal stahlen sie eine noch nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Offenbar stahlen die dreisten Diebe neben den Tabakwaren auch Postgut und Rubbellose.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag (03.10.2021) zwischen 02:15 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich des Rewe-Marktes aufgefallen?

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

