POL-PPWP: Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Autos sind in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Am Turnerheim aufgebrochen worden. Die Unbekannten schlugen jeweils eine Scheibe ein.

Aus dem Pkw einer 21-Jährigen entwendeten die Täter Bargeld und Dokumente. Aus dem anderen Fahrzeug nahmen die Diebe eine Geldbörse an sich. Neben Bargeld gelangten sie so in den Besitz von Dokumenten und einer Bankkarte. Damit tätigten sie mehrere Online-Einkäufe, bei denen die Eingabe einer PIN nicht erforderlich war.

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. |mhm

