Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Alkohol, Drogen und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Alkohol und Drogen hatte am späten Donnerstagabend der Fahrer eines Motorrollers intus, als er von der Polizei in der Berliner Straße gestoppt wurde. Der Mann war aufgefallen, weil an seinem Kleinkraftrad das Licht nicht funktionierte. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch und typische Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem 26-Jährigen fest. Tests bestätigten den Verdacht: Die Atemalkoholkonzentration betrug 0,68 Promille, der Drogentest zeigte den Konsum von Cannabis an. Der Fahrer gab zu, wenige Stunden vor Fahrtantritt Alkoholisches getrunken und einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Zündschlüssel des Rollers stellte die Polizei vorsorglich sicher. Auf den 26-Jährigen kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren zu, auch weil er keinen Führerschein hat. Die Fahrerlaubnis wurde ihm vor etwa zwei Jahren rechtskräftig entzogen. Auch die Fahrzeughalterin muss mit einem Strafverfahren rechnen. Ihr wird das Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell