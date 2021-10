Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung am Spiel-& Kulturhaus

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis am frühen Samstagmorgen wurde die Damentoilette der Dieter-Kaltenbach-Stiftung in Rheinfelden erheblich beschädigt und verschmutzt. Das Gebäude befindet sich unweit des bekannten Festgeländes Tutti-Kiesi zwischen der Werderstraße und Güterstraße.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen hatten einen Mülleimer und einen Papierspender der Damentoilette zerstört. Der Toilettenraum wurde durch die Personen erheblich verschmutzt. Möglicherweise haben sich der oder die Täter bei der Verwüstung verletzt. Es konnten Blutspuren am Tatort gesichert werden.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen nach der Täterschaft aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

