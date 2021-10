Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Unfallflucht von Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 16.10.2021, um 02:07 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Marktplatz, ein Verkehrsunfall, an welchem ein orangefarbener Pkw und eine Fahrradfahrerin beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Fahrradfahrerin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, befuhr die Fahrradfahrerin den Marktplatz und kollidierte aus unbekannter Ursache mit einem geparkten Pkw, Ford Fiesta, Farbe Orange. Durch den Anstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von 2.000,00 Euro.

Auf Grund des Verkehrsunfalls kam die Fahrradfahrerin zu Fall und zog sich eine blutende Verletzung zu. Im Anschluss stieg die Dame wieder auf ihr Fahrrad, setzte ihre Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben: Weiblich; ca. 20 Jahre alt; lange braune Haare; dunkel gekleidet; durch den Sturz hatte sie Blutantragungen im Gesichtsbereich.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell