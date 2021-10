Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unbekannte versprühen Feuerlöscher in Tiefgarage

Freiburg (ots)

Bereits am Samstagabend, 09.10.2021, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, versprühten unbekannte Personen den Inhalt von drei Feuerlöschern in einer Tiefgarage eines Lebensmittel-Centers in der Gewerbestraße in Gundelfingen. Die Feuerlöscher waren für mögliche Notfälle in der Tiefgarage frei zugänglich angebracht.

Mehrere Zeuge beobachteten zur relevanten Tatzeit mehrere Kinder im Alter zwischen 10-14 Jahren, die sich in der Garage und auf dem angrenzenden Parkplatz aufhielten und sich recht lautstark und auffällig verhielten. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang.

Durch das versprühte Löschpulver wurden einige Fahrzeuge und Parkplätze der Garage verunreinigt. Im Übrigen kann die unbefugte Verwendung von Feuerlöschern ein Straftatbestand erfüllen.

Der Polizeiposten Gundelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder anderweitig verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

