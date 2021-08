Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in leerstehender Klinik stehlen Kupfer und richten hohen Sachschaden an

Korbach (ots)

In der Zeit von Montag, 9. August, bis Dienstag, 17. August, brachen unbekannte Täter in eine leerstehende Klinik in der Ahornallee in Bad Wildungen-Reinhardshausen ein.

Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in das Gebäude gelangen. Dort begaben sie sich offensichtlich zielgerichtet an eine Elektroanlage, wo sie Kupferkabel mit einem Trennschleifer abtrennten. Die Täter entwendeten die Kupferkabel und andere wertvolle Metalle. Die Höhe des Diebesgutes wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt, der angerichtete Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

