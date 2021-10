Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sexuelle Belästigung Minderjähriger- Platz der Alten Synagoge- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Platz der Alten Synagoge soll am 13.10.2021 um circa 21:50 Uhr ein Obdachloser ein Mädchen an den Brüsten unsittlich berührt und verbal sexuell angegangen haben.

Wie die 16-Jährige der Polizei mitteilte, soll der Mann zusätzlich den Freund der Geschädigten mit der Faust geschlagen haben. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Dvk

