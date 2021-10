Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Brennender Mülleimer

Freiburg (ots)

Einen brennenden Mülleimer wurde der Polizei am Samstag, 16.10.2021 gegen 19.20 Uhr in der Alemannenstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Andere Objekte waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt.

md/tb

