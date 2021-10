Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.10.2021, hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Sturz in Murg-Niederhof schwer verletzt. Gegen 10:10 Uhr war die 84-jährige Frau zu Fall gekommen, als sie die Diegeringer Straße talwärts befuhr. Durch den Sturz brach der Fahrradhelm der Frau. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten die Verletzte an der Unfallstelle. Am Fahrrad wurde ein Sachschaden von rund 100 Euro verursacht.

