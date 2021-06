Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Akkuschrauber aus Rohbau gestohlen

Herzlake (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in einen Rohbau an der Poststraße eingedrungen. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster, entwendeten einen Akkuschrauber im Wert von etwa 100 Euro und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

