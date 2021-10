Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.10.2021, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Unfall in der Siedlungsstraße. Ein 27-Jähriger befuhr die Siedlungsstraße in Richtung Brombacher Straße. Noch während er an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, kam ihm ein bislang Unbekannter PKW entgegen. Der Unbekannte PKW Lenker soll, ohne dem Volvo Fahrer das Vorbeifahren zu ermöglichen, ungebremst weitergefahren sein. Daraufhin musste der 27-jährige Volvo Fahrer ausweichen und touchierte somit einen geparkten Audi. Der Unbekannte Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beschrieben den Unfallverursachenden PKW als einen grau/silbernen Toyota Yaris (älteres Modell), besetzt mit zwei unbekannten Personen. Der Sachschaden des Volvos sowie des Audis belaufen sich auf etwa 3.000 Euro.

