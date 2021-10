Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Essen auf dem Herd vergessen - Brandalarm ausgelöst

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.10.2021, kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus in der Wirkergasse. Aufgrund des aktiven Rauchmelders in einer Nachbarwohnung, wurden Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehr mit 26 Kräften angefordert. Auslöser des Einsatzes war lediglich ein vergessenes Essen auf dem Herd, welches ohne Aufsicht vor sich hin qualmte. Da keine Löscharbeiten von Nöten waren, konnten nach kurzer Durchlüftung und Verständigung des Wohnungsinhabers alle Kräfte abrücken. Sachschaden entstand keiner.

