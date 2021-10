Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahnhof Bötzingen- Autoreifen im Baum am Bahnsteig

Freiburg (ots)

Am Sonntag den 17.10.2021 wurden gegen 15 Uhr zwei Autoreifen in den Ästen eines Baumes am Bahnsteig in Bötzingen festgestellt. Sie waren nicht befestigt und hätten jederzeit herunterfallen und eine dort wartenden Person verletzten, oder auf den Bahngleisen den Bahnverkehr stören können. Die Reifen wurden von einer zuständigen Firma wieder entfernt. Wenn es Zeugen für die Tat gibt, soll sich beim Polizeiposten Bötzingen (Tel. 07663 6053-0), oder Rund um die Uhr beim Polizeirevier Breisach (Tel. 07667 9117-0) melden.

