POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raubdelikt unter Vorhalt eines Messers in Ganderkesee/Bookholzberg ++ Zeugenaufruf

Am Sonnabend, 02.10.2021, soll es auf der Stedinger Straße in Bookholzberg gegen 01:00 Uhr Uhr im Bereich der dortigen Sparkasse zu einem Raubdelikt unter Vorhalt eines Messers gekommen sein. Nach momentanem Sachstand wurde dabei das 19-jährige, männliche Opfer durch einen bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers genötigt, an dem Geldautomaten der Sparkasse Geld abzuheben. Anschließend wurden dem Opfer neben dem Bargeld auch Teile der Bekleidung und sein Handy geraubt, bevor der Täter in Begleitung einer weiteren, männlichen, aber bzgl. der Tat nicht aktiv mitwirkenden Person die Örtlichkeit verlassen haben soll. Nach der Tat randalierte das alkoholisierte Opfer im Vorraum der Bank, um auf seine Situation aufmerksam zu machen. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 20 bis 30 Jahren alten Mann mit dunkler Bekleidung gehandelt haben. Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 04431-9410 zu melden.

