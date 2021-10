Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 01.10.2021, kam es gegen 22:30 Uhr auf der Visbeker Straße im Einmündungsbereich zur Straße "Am Umspannwerk" in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geschätzter Sachschaden von 7000 Euro entstand. Ein 22jähriger Mann befuhr mit dem Pkw die Visbeker Straße in Richtung Visbek, bog, um zu wenden, in die Straße "Am Umspannwerk" ab, um in einem Zug wieder auf die Visbeker Straße in Rtg. stadteinwärts zu fahren. Hierbei übersah er einen von einem 37-Jährigen geführten, vorfahrtberechtigten Pkw, der die Visbeker Straße in Rtg. stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

