POL-FR: Lörrach: Wohnungsbrand in einem Hochhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 09.07.2021, gegen 12.35 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Stock eines Hochhauses in der Basler Straße gemeldet. In der Wohnung hat ein aus Holzpaletten selbstgebautes Bett gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Bewohner konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fast 70 Bewohner des Hochhauses mussten evakuiert werden. Im näheren Umfeld des Brandortes kam es wohl zu massiven Verkehrsproblemen. Nach jetzigem Kenntnisstand gab es keine Verletzte. Die Schadenshöhe ist auch noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

