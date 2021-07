Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim/Wasenweiler - Pkw überschlägt sich

Freiburg (ots)

Gottenheim/Wasenweiler - Am Donnerstag, 08.07.2021, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer die K4995 von Gottenheim kommend in Richtung Wasenweiler. Unmittelbar nach einem Überholmanöver kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, driftete nach links ab, überschlug sich und kam in einem Maisfeld auf der Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen und der Fahrer selbst sind vermutlich nur leicht verletzt, kamen aber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

