POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld-Rückers

Am Montag, den 19.04.2021, gegen 22:44 Uhr, ereignete sich in der Leimbachshöfer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 41 Jahre alte Fahrzeugführer befuhr mit einem BMW, 3er Reihe, die Leimbachshöfer Straße aus Richtung der Marbacher Straße kommend in Richtung der Golfanlage "Hofgut Praforst". Nach etwa 100 Metern, ausgangs einer dortigen Linkskurve geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen eine Grundstücksmauer sowie einem Metalltor. Hierbei verlor das Fahrzeug das linke Vorderrad sowie das amtliche Kennzeichen. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit dem beschädigten PKW unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Gartenmauer sowie an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person

Rotenburg- Am 19.04.21, 10.07 Uhr, wollte ein Fahrer (53 J.) aus Nidda mit seiner Zugmaschine und Sattelauflieger vom rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Eine Rotenburgerin (79 J.) wollte mit ihrem Fahrrad unmittelbar vor der Zugmaschine zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Der Lkw-Fahrer übersah beim Anfahren die Rotenburgerin und erfasste ihr mitgeführtes Fahrrad mit der seitlich rechten Front der Zugmaschine. Die 79-Jährige stürzte zu Boden und wurde durch das am Lkw verkeilte Fahrrad einige Meter durch den anrollenden Lkw mitgeschleift und dabei leichtverletzt. Gesamtschaden ca. 1.150 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach (P) Am 19. April wollte eine Audi-A8-Fahrerin gegen 09:00 Uhr die Ausfahrt eines Schnellrestaurants verlassen. Auf dem Zubringer in Richtung Umgehungsstraße stieß sie mit dem VW-Up einer anderen Fahrerin zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1.000 EUR.

