Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Imbiss

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Imbiss

Bad Hersfeld - In einen Imbiss in der Klausstraße brachen Unbekannte am Montagmorgen (19.04.), gegen 3 Uhr, ein. Durch Aufdrücken eines Türflügels gelangten die Täter an einen im inneren Türschloss befindlichen Schlüssel und hierdurch in den gastronomischen Bereich. Die Täter entwendeten eine Wechselgeldkasse mit Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell