POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall - ein leicht Verletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.03.2021, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Wiesentalstraße von Tumringen kommend in südlicher Richtung. Er wollte nach links auf einen Parkplatz eines Geschäftes abbiegen, musste aber wegen dem Gegenverkehr anhalten. Dies erkannte ein Lkw-Fahrer wohl zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Pkw im Heckbereich bis zum Fahrzeugdach beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden (Totalschaden). Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 45.000 Euro.

