Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Festnahme nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Ganderkesee +++ U-Haft angeordnet

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. September 2021, wurde ein 45-jähriger Mann durch Beamte der Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor in eine Firma in der Fockenstraße in Ganderkesee eingebrochen war.

Der Mann ohne festen Wohnsitz verschaffte sich gegen 04:00 Uhr, durch Einschlagen einer Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und legte Gegenstände zum Abtransport bereit. Der Gesamtschaden wurde auf circa 800 Euro geschätzt.

Mit Unterstützung der Diensthundeführer konnte der Mann in dem Gebäude auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde er auf eine Dienststelle verbracht.

Während der Sachverhaltsaufnahme machte der Mann einen berauschten Eindruck auf die Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch das Amtsgericht Oldenburg die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Blutprobe wurde von einem Arzt entnommen.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Der 45-Jährige wurde im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Delmenhorst ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Vechta gebracht.

