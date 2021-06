Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruchdiebstahl in Lagerhalle

Rosenkopf (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 17.06., 21:30 Uhr, und Freitag, den 18.06., 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in Rosenkopf in der Straße "Im Roseneck" in eine Lagerhalle ein und versuchten vermutlich einen dort abgestellten Rennsportwagen zu entwenden. Das Fahrzeug wurde aus der Lagerhalle geschoben, offensichtlich vergeblich versucht zu starten und letztendlich auch vor Ort zurückgelassen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

