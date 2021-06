Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall, bei welchem ein 66-jähriger Mann verletzt wurde, hat sich am Abend des 25.06.21, gegen 17:45 Uhr, in der Hochwaldstraße in Pirmasens OT Windsberg ereignet. Demnach befuhr die 78-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Peugeot die Hochwaldstraße bergab und fuhr aufgrund eines Bedienfehlers in einer Rechtskurve auf den vor ihr fahrenden Anhänger eines 66-jährigen Fahrers in seinem Skoda Octavia auf. Durch den Aufprall wurde der Anhänger auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wodurch zwei weitere entgegenkommende Pkw stark beschädigt wurden. Die Fahrbahn musste für 45 Minuten gesperrt werden, da die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden musste.

Auf die Unfallverursacherin kommt jetzt eine Strafanzeige aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung zu.

pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell