POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Waldhaus "Hohe List"

Eppenbrunn (ots)

Zeit: 24.06.2021, 19:00 Uhr - 25.06.2021, 15:00

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in das Waldhaus des Pfälzerwald-Verein Hohe List e. V. einzubrechen und beschädigte hierbei die Hauseingangstür. Mittels Schneid- und Hebelwerkzeug wurde das Vorhängeschloss am Geräteschuppen aufgebrochen und ein roter 5 Liter-Kanister mit Benzin entwendet. Durch die erfolglosen Versuche die Hauseingangstür aufzuhebeln, entstand Sachschaden am Türrahmen und dem Türblatt. Im Rahmen der Spurensuche wurde festgestellt, dass es sich bei dem Hebelwerkzeug wahrscheinlich um einen ca. 15 mm breiten Schraubenzieher handeln dürfte. Die Suche nach dem Tatwerkzeug verlief negativ. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Dahn (Tel. 06391-9160, E-Mail pidahn@polizei.rlp.de) zu melden. |pidn

