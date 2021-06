Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens (ots)

Ein Verkehrsunfall mit verletzter Person hat sich am frühen Morgen des 24.06.21, gegen 06:30 Uhr, in Pirmasens an der Kreuzung Schachenstraße / Gasstraße /An der Streckbrücke ereignet. Laut Angaben der beiden Unfallbeteiligten haben die jeweiligen Lichtzeichenanlagen "grün" gezeigt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes E-Klasse und dem Opel Astra, wobei ein 15-jähriger Beifahrer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail: pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

