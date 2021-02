Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an Koblenzer Schule

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch, 17.02.2021, wurde eine große Glasscheibe im Erdgeschoss der Realschule Plus in der Gothaer Straße mit einer Bierflasche eingeworfen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

