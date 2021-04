Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

In der Straße Westring versuchten Unbekannte in einen Lagerraum einer Firma einzubrechen. Zwischen dem 01. April und 06. April scheiterten sie an der Tür. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Straße Zur Feldmühle gelangten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Imbiss. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände.

Im Tappeweg brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäft ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

