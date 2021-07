Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde/Kreis Lippe. Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt Lügde und Polizei.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Mehr sichtbare Präsenz von Ordnungsbehörden und der Polizei für Lügde: Diesem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger kommt der Bürgermeister der Stadt in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Lippe nach. Die neue, gemeinsame Ordnungspartnerschaft, die am Mittwoch (7. Juli 2021) unterzeichnet wurde, wird zukünftig die Expertise und Ressourcen beider bündeln, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Kommune zu gewährleisten.

"In zahlreichen lippischen Kommunen haben wir bereits gute Erfahrungen mit den Ordnungspartnerschaften gemacht. Ich freue mich, die ohnehin gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lügde und der Kreispolizeibehörde Lippe nun noch mehr zu intensivieren. So können die unterschiedlichen Behörden die Herausforderungen im Sicherheits- und Ordnungsbereich gemeinsam angehen und Synergieeffekte nutzen", erklärt Landrat und Behördenleiter der Polizei Lippe, Dr. Axel Lehmann.

Zu ihren Aufgaben zählen die Beteiligten der Ordnungspartnerschaft nun einen gegenseitigen, engen Informationsaustausch auf kurzen Wegen und ein gemeinsames Auftreten in Kooperationsstreifen, zum Beispiel bei Lügder Veranstaltungen. Die Präsenzorte, Schwerpunkte und Handlungsbereiche unterliegen einem permanenten Wandel und werden fortlaufend geprüft sowie bedarfsweise angepasst. "Das Sicherheitsgefühl ist ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität der Menschen, die in Lügde leben. Haben sie Angst vor Kriminalität, fühlen sie sich in ihrem Wohnort nicht sicher. Durch unsere Ordnungspartnerschaft mit der Stadt Lügde werden wir dieses Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Zukunft gemeinsam stärken", führt der Leiter der Polizeiwache Blomberg, Polizeihauptkommissar Axel Korf, aus.

Auch Bürgermeister Torben Blome freut sich über den entscheidenden Schritt eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei Lippe einzugehen: "Mehr Kommunikation untereinander, ein sinnstiftender Erfahrungs- und Erkenntnisaustausch sowie eine vertrauensvolle Kooperation - von all diesen Vorteilen werden wir nun profitieren."

Die neue Fachbereichsleiterin im Fachbereich Ordnung & Soziales, Daniela Wendt, wird die Koordinierung seitens der Stadt Lügde übernehmen: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin fest davon überzeugt, dass wir schnell einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger durch diese Kooperation erzeugen werden können."

Auf dem Foto v.l.:

Bürgermeister Torben Blome, Polizeihauptkommissar Axel Korf, Polizeihauptkommissar Reinhold Hartmann sowie die Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales, Daniela Wendt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell