Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Zwei Verletzte bei Motorradunfall.

Lippe (ots)

Vermutlich aufgrund von leichter Straßennässe stürzte am Mittwoch der 45-jährige Fahrer eines Motorrades auf der Humfelder Straße. Er fuhr gegen 14:50 Uhr mit seiner Honda in Richtung Alverdissen, als das Hinterrad innerhalb einer Linkskurve wegrutschte und er zu Fall kam. Die Honda landete beschädigt im Straßengraben. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Seine ebenfalls 45-jährige Sozia wurde jedoch schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden.

