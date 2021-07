Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergeblich in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hornschen Straße einzudringen. Die Täter schlugen das Glas einer Scheibe ein und manipulierten am Türschloss. Sie bekamen die Tür jedoch nicht auf. Anwohner hörten gegen 1 Uhr Geräusche, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Ihre Hinweise zu dem versuchten Einbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell