Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrerinnen kollidieren und werden verletzt.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag kollidierten an der Einmündung Bielefelder Straße/Adolf-Meier-Straße zwei Radfahrerinnen. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige den Gehweg der Adolf-Meier-Straße und bog dann nach links auf den Geh-/Radweg der Bielefelder Straße ein. Dabei stieß sie mit dem Fahrrad einer 18-jährigen Frau zusammen, die auf dem Geh-/Radweg in Richtung stadtauswärts fuhr. Beide Fahrradfahrerinnen kamen zu Fall. Während sich die 18-Jährige lediglich leichte Verletzungen zuzog, musste die 19-Jährige schwer verletzt in eine Klinik gefahren werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

