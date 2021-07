Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130721-529: Drei Lämmer gestohlen

Gummersbach (ots)

Drei Lämmer und ein Weidezaungerät haben Unbekannte in der Zeit zwischen 22 Uhr am Sonntag (11. Juli) und 15 Uhr am Montag von einer Weide in Gummersbach-Niedersessmar gestohlen. Die Schafsherde, zu der auch die drei Lämmer gehörten, befand sich zur Tatzeit auf einer Wiese im Bereich der Straße Talblick. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell