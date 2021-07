Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120721-527: Polizeinachwuchs beginnt mit dem ersten Praktikum

Oberbergischer Kreis (ots)

Am heutigen Montag (12. Juli) begrüßte Sascha Himmel, Abteilungsleiter der Polizei im Oberbergischen Kreis, 25 Nachwuchspolizistinnen und -polizisten in der Kreispolizeibehörde.

Zehn Monate Studium, Einsatztraining und Prüfungen liegen hinter den Berufsanfängern, die sich jetzt auf die ersten richtigen Einsätze im Streifendienst freuen. Ihnen zur Seite gestellt sind Tutoren, die auf den Wachen Gummersbach, Waldbröl und Wipperfürth im Streifendienst eingesetzt sind und für eine praxisnahe Ausbildung in den Behörden speziell geschult sind. Am Ende ihrer siebenwöchigen Praktikumszeit steht für die 13 Polizistinnen und 12 Polizisten eine Prüfung an, bevor sie dann erneut die Schulbank drücken müssen.

Sascha Himmel machte deutlich, dass mit den ersten hautnahen Erlebnissen auf dem Streifenwagen vermutlich eine der spannendsten Phasen des dualen Studiums beginnt, die aber auch mit den für den Polizeiberuf typischen Gefahren verbunden ist. Von daher wünschte er den angehenden KommissarInnen, dass sie aus jedem Einsatz wieder gesund nach Hause kommen.

