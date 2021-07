Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120721-526: Nächtlicher Einbruch in Spielhalle

Waldbröl (ots)

In eine Spielhalle am Marktplatz ist am frühen Montagmorgen (12. Juli) eingebrochen worden. Etwa gegen 03.50 Uhr war an der Spielhalle ein akustischer Alarm ausgelöst worden. Die Polizei stellte beim Eintreffen fest, dass zwei Eingangstüren der Spielhalle aufgehebelt waren, die Täter aber offenbar die Flucht ergriffen hatten, bevor sie Beute machen konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

