Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110721-523: Elfjähriger bei Unfall schwerverletzt

Waldbröl (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde am Samstag (10. Juli) nach einem Unfall ein schwerverletzter elfjähriger Junge in ein Krankenhaus gebracht. Um 10:50 Uhr fuhr eine 73-jährige Waldbrölerin mit ihrem blauen Opel auf der Friedenstraße in Richtung Kreisverkehr Bahnhofstraße / Kreuzstraße. Sie wollte wenden und fuhr deshalb um den Kreisverkehr herum, um anschließend ihre Fahrt auf der Friedenstraße in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen. Als sie aus dem Kreisverkehr kam, näherte sich aus Richtung Bahnhofstraße ein elfjähriger Junge auf einem E-Scooter. Er wollte die Friedenstraße an dem dortigen Zebrastreifen überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel der 73-Jährigen. Der elfjährige Waldbröler zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben Zeugen an, dass sowohl der Junge als auch die 73-Jährige vor der Kollision ihre Geschwindigkeit reduziert hatten. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich Sperrbarken auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Ob es dadurch zu einer Sichtbehinderung für die 73-Jährigen gekommen ist, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

