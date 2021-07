Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110721-521: Kennzeichen gestohlen

Reichshof/Engelskirchen (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der L96 zwischen Eckenhage nun Hespert, unmittelbar an der Autobahn- Auffahrt Reichshof-Eckenhagen haben Diebe im Zeitraum zwischen Freitag 5:30 Uhr und Samstag (10. Juli) 16:45 Uhr die ausländischen Kennzeichen RPZ19931 eines schwarzen BMW gestohlen.

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr stahlen Kriminelle die Kennzeichen GM-P2604 von einem weißen Toyota. Dieser parkte nahe der Autobahnauffahrt Engelskirchen auf einem P+R Parkplatz an der L302 (Unterkaltenbach) in Engelskirchen-Hardt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

