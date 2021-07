Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090721-519: Kennzeichen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (7./8. Juli) haben Unbekannte in Engelskirchen-Hardt die Kennzeichen GL-VH 2210 gestohlen. Sie stammen von einem VW Passat, der zwischen 16.00 und 08.00 Uhr am Straßenrand der Straße "Hohlweg" abgestellt war. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

