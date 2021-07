Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090721-518: Dumper von Baustelle gestohlen

Hückeswagen (ots)

Einen Dumper haben Unbekannte auf einer Baustelle in Hückeswagen-Oberlangenberg gestohlen. Der graulackierte Dumper vom Typ Wacker Neuson 5001 besitzt eine grüne Lademulde, auf der sich die Aufschrift "Dr. Fink-Stauf" befindet. Arbeiter hatten den Dumper zum Feierabend gegen 16.45 Uhr am Mittwoch (7. Juli) zwischen zwei Baucontainern im Bereich einer Baustelle abgestellt. Als sie gegen 06.00 Uhr am nächsten Morgen zurückkehrten, war der Dumper verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell