Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L519

Goslar (ots)

Am Pfingstmontag, dem 24.05.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L519 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhren ein 42-Jähriger Osteröder und seine 40-jährige Sozia mit ihrem Motorrad die L519 von Sonnenberg in Richtung St. Andreasberg. In einer Linkskurve verlor der Motorradfahrer infolge eines Fahrfehlers bei unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Die beiden Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon. Die Sozia wurde im Krankenhaus untersucht, konnte dieses aber am gleichen Tag wieder verlassen. Am Motorrad entstand Sachschaden.

i.A. PK Vogt

