POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: So., 23.05.2021 - 12:00 Uhr bis Mo., 24.05.2021 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Diebstahl aus PKW

In dem Zeitraum von Samstag, 22.05.2021 - 19:00 Uhr bis Sonntag, 23.05.2021 - 09:00 Uhr wurde bei einem blauen Opel Zafira mit Goslarer Zulassung eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum zwei "Powerbanks" entwendet. Der Opel stand im genannten Tatzeitraum in der Königsberger Straße in Höhe Hausnummer 4 im Goslarer Stadtteil Jürgenohl geparkt. Nach erster Schätzung beträgt der Gesamtschaden ca. 200 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Bereich Schützenplatz

Am 23.05.2021 um 19:52 Uhr ereignete sich im Bereich der Einmündung Schützenallee / Osterfeld in Goslar ein Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrzeugführerin eins PKW Fiat wollte aus der Straße Osterfeld in die Schützenallee einbiegen, übersah aber hierbei den auf der Schützenallee entgegenkommenden PKW Audi eines 20-jährigen Fahrzeugführers, welchen sie in der Folge mit ihrem PKW streifte. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR.

