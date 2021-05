Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 23.05.2021

Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Am Samstag, 22.05.2021, kam es in der Altstadt von Goslar im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr in zwei Fällen zu exhibitionistischen Handlungen. Hier zeigte sich eine männliche Person anderen Mitmenschen in unsittlicher Weise. Der Exhibitionist konnte u.a. wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - ca. 30 Jahre alt - schlank - kurze Haare - dunkle Bekleidung

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 22.05.2021, wurde im Tatzeitraum von 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr der Scheibenwischer eines in der Straße St. Annenhöhe in Goslar geparkten Pkw beschädigt. Hier hatte ein noch unbekannter Täter die Scheibenwischer am Pkw gewaltsam abgebrochen.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

