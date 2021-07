Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120721-525: Kennzeichendiebe unterwegs

Wiehl / Wipperfürth (ots)

Gleich mehrere Kennzeichen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (10./11. Juli) in Wiehl und Wipperfürth gestohlen.

In Wiehl-Bielstein waren zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gleich mehrere Fahrzeuge betroffen, die in der Jahnstraße und der Bielsteiner Straße abgestellt waren. Dabei klauten die Diebe die Kennzeichen GM-KE 7711, GM-S 1802 sowie GM-LJ 1003. In Wipperfürth war ein Fahrzeug betroffen, dass auf einem Campingplatz an der Bever im Bereich Großhöhfeld abgestellt war. Ebenfalls zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen hatte ein Dieb hier das hintere Kennzeichen EN-ST2887 eines Ford abmontiert und gestohlen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02261 81990 an die Kriminalpolizei.

