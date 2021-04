Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wild ausgewichen - Kleintransporter kollidiert mit drei Bäumen

Grabow (ots)

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Reh auf der Straße zwischen Milow und Grabow ausgewichen war, hat ein 45-jähriger Autofahrer am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und war in weiterer Folge mit drei Straßenbäumen kollidiert. Der deutsche Autofahrer verletzt sich dabei leicht. An dem Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei erneut, bei plötzlichem Wildwechsel niemals ein Ausweichmanöver einzuleiten bzw. durchzuführen. Nicht selten gerät ein Fahrzeug dabei außer Kontrolle.

Während sich am Freitagmorgen vier weitere Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim ereigneten, registrierte die Polizei im noch laufenden Monat April bislang rund 260 Karambolagen mit Wild.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell