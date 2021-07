Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130721-528: Pferd gesucht

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Eine elf Monate alte Stute haben vermutlich Unbekannte in Reichshof-Rabenschlade gestohlen. Bei dem Pferd handelt es sich um einen Appaloosa-Mischling, das sich gegen 15 Uhr am Sonntag (11. Juli) noch zusammen mit fünf weiteren Pferden auf einer Weide befand. Gegen 14.00 Uhr am Montag stellte die Besitzerin fest, dass die Stute fehlte; es gilt als unwahrscheinlich, dass das Pferd ausgebrochen sein könnte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell