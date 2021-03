Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Unbekannter Täter legt Nagelbrett auf einen Waldweg

Kirchen (ots)

Am 30.03.2021, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem E-Bike einen abschüssigen Waldweg oberhalb des Wohngebietes am "Rißfeld" in Kirchen. Bei der Talfahrt fuhr er über ein mittig auf dem Waldweg platziertes Nagelbrett. Dabei wurde am E-Bike der vordere Reifen aufgeschlitzt und die Radgabel beschädigt; einen Sturz konnte der Fahrer gerade noch verhindern.

Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs eingeleitet und bittet Zeugen sich zu melden. Da bei dem sonnigen Wetter das Radfahren wieder attraktiv wird, appelliert die Polizei auf den Waldwegen und anderen Fahrtstrecken besonders wachsam zu sein, da weitergehende Aktionen dieses Täters nicht auszuschließen sind.

