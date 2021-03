Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Dienstagabend, gegen 17:10 Uhr, beschädigte eine Sattelzugmaschine mit niederländischer Zulassung ein stromführendes Kabel einer Ampelanlage in der Siebengebirgsstraße in Unkel, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen konnten das Kennzeichen des Sattelaufliegers ablesen, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell