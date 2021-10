Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Verdacht auf Fahren unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 17.10.2021, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein 30-jähriger PKW-Führer kontrolliert. Bei der Kontrolle verdichteten sich die Anzeichen darauf, dass der Mann alkoholisiert fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 0,84 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde in der Folge die Weiterfahrt bis zur Wiedererlangung der Nüchternheit untersagt. Gegen ihn wurde in der Folge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

