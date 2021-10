Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf am Mittwoch, 27. Oktober 2021, schwere Verletzungen zugezogen. Der Essener fuhr um 17.39 Uhr mit seinem Pedelec auf der Krayer Straße in Richtung Gelsenkirchen. An der Kreuzung Krayer Straße/ Krayer-Wanner-Bahnradweg kollidierte er mit dem Wagen eines 64-jährigen Gelsenkircheners, der aus dem Krayer-Wanner-Bahnradweg kommend die Krayer Straße passierte. Der Essener stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

