Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen ist eine 73-jährige Fußgängerin am Dienstag, 26. Oktober 2021, schwer verletzt worden. Mit seinem Fahrrad bog ein 69-jähriger aus Gelsenkirchen um 11.40 Uhr von der Hertastraße nach rechts in die Hildegardstraße ab. Dabei kollidierte er mit der Seniorin, die gerade zu Fuß die Hildegardstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Gelsenkirchenerin. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

